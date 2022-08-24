Власти Швейцарии не исключили частичного запрета на потребление газа

Правительство Швейцарии текущей зимой может наложить запрет на использование голубого топлива для отдыха, занятий спортом или оздоровления людей, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.
Представители ведомства уточнили, что местные домохозяйства потребляют 40% природного энергоресурса, поэтому важно привлечь людей к экономии газа.
«Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи, — Прим.ред.)», — добавил Федеральный совет.
Некоторые аналитики ранее предупреждали, что в Швейцарии сохраняется высокий риск дефицита электроэнергии и газа. Местная газовая промышленность также уже достигла своих целевых показателей по запасам голубого топлива и опционам, необходимым для покупки энергоресурса перед предстоящей зимой.