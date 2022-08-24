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Власти Швейцарии не исключили частичного запрета на потребление газа

Экономика
Власти Швейцарии не исключили частичного запрета на потребление газа

Правительство Швейцарии текущей зимой может наложить запрет на использование голубого топлива для отдыха, занятий спортом или оздоровления людей, говорится в заявлении на сайте Федерального совета страны.

Представители ведомства уточнили, что местные домохозяйства потребляют 40% природного энергоресурса, поэтому важно привлечь людей к экономии газа.

«Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи, — Прим.ред.)», — добавил Федеральный совет.

Некоторые аналитики ранее предупреждали, что в Швейцарии сохраняется высокий риск дефицита электроэнергии и газа. Местная газовая промышленность также уже достигла своих целевых показателей по запасам голубого топлива и опционам, необходимым для покупки энергоресурса перед предстоящей зимой.

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