Власти Швейцарии не исключили частичного запрета на потребление газа

Некоторые аналитики ранее предупреждали, что в Швейцарии сохраняется высокий риск дефицита электроэнергии и газа. Местная газовая промышленность также уже достигла своих целевых показателей по запасам голубого топлива и опционам, необходимым для покупки энергоресурса перед предстоящей зимой.