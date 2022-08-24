Искусственный режим: политолог Коровин высказался о судьбе «независимой» Украины

Валерий Коровин уверен, что так называемая независимость Украины является лишь спусковым крючком к стремительному и катастрофическому обрушению той остаточной государственности, которая была создана в рамках СССР и все постсоветские годы лишь затухает и превращается в поле тотального хаоса и внутренних усобиц.