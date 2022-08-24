Искусственный режим: политолог Коровин высказался о судьбе «независимой» Украины

На фоне глубочайшего экономического кризиса, терактов, бедности, коррумпированного до мозга костей правительства, преклонения Западу и ориентиров на европейские ценности киевские власти до сих называют Украину независимым государством. По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, Украина является failed state, что в геополитике переводится как «несостоявшееся государство». Таким мнением специалист поделился в разговоре с ФАН.
«Украина была создана искусственно в рамках большого советского проекта. Это был некий образец для восточноевропейских народов, которым предлагалось также как эфемерным украинцам самоопределяться в качестве политических наций, совершить социалистическую революцию и входить в СССР», — сказал Коровин.
Он отметил, что сама идея «украинства» формировалась на западе страны еще в начале ХХ века. Однако концепция так и не была реализована из-за Октябрьской революции.
«Весь этот искусственный концепт украинской государственности, искусственный режим и политическая идеология «украинства», основанные на крайней русофобии, не был до конца реализован. Западные стратеги еще пытаются реализовать его сейчас», — заключил собеседник.
Валерий Коровин уверен, что так называемая независимость Украины является лишь спусковым крючком к стремительному и катастрофическому обрушению той остаточной государственности, которая была создана в рамках СССР и все постсоветские годы лишь затухает и превращается в поле тотального хаоса и внутренних усобиц.