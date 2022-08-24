Украинские националисты обстреляли Донецк ракетами из «Урагана» с минами «Лепесток»

В сообщении ведомства отмечается, что под обстрелом ВСУ в очередной раз оказался Петровский район Донецка, где зафиксировали прилет двух ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», оснащенных противопехотными минами «Лепесток». Известно, что данный тип мин запрещен к использованию Женевской конвенцией.