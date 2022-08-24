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Украинские националисты обстреляли Донецк ракетами из «Урагана» с минами «Лепесток»

Армия
Украинские националисты обстреляли Донецк ракетами из «Урагана» с минами «Лепесток»

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении ведомства отмечается, что под обстрелом ВСУ в очередной раз оказался Петровский район Донецка, где зафиксировали прилет двух ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», оснащенных противопехотными минами «Лепесток». Известно, что данный тип мин запрещен к использованию Женевской конвенцией.

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