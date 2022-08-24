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Медведев о целях спецоперации: Россия не примирится с «расквартированием» НАТО на Украине

Политика
Медведев о целях спецоперации: Россия не примирится с «расквартированием» НАТО на Украине

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев объяснил причину начала спецоперации на Украине. Об этом он рассказал во время общения с военными на полигоне «Мулино».

Как отметил Медведев, решение о старте кампании было превентивной мерой.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники – эти или следующие – для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым», — заявил зампред.

Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная задача российских ВС — защита жителей Луганской и Донецкой народных республик.

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