Медведев о целях спецоперации: Россия не примирится с «расквартированием» НАТО на Украине

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев объяснил причину начала спецоперации на Украине. Об этом он рассказал во время общения с военными на полигоне «Мулино».
Как отметил Медведев, решение о старте кампании было превентивной мерой.
«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники – эти или следующие – для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым», — заявил зампред.
Специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная задача российских ВС — защита жителей Луганской и Донецкой народных республик.