На Леру Кудрявцеву и ее четырехлетнюю дочь обрушилась лавина хейта

Телеведущая Лера Кудрявцева стала получать негативные сообщения, наполненные хейтом в адрес звезды и ее четырехлетней дочери, из-за отношения к спецоперации на Украине.
Телеведущая призналась, что стала жертвой хейтеров. Они посылают ей оскорбления и даже угрозы. Как передает портал Starhit, теледива старается не обращать внимания на подобный негатив.
Кудрявцева подчеркнула, что хоть и считает себя патриотом России и поддерживает действия своей страны, это не отменяет ее любовь к Украине и украинским друзьям.
«Но ваша ненависть дает свои плоды. Поэтому я буду защищать свою страну», — добавила она.
Ранее ведущая Лера Кудрявцева показала видео прогулки с мужем Игорем Макаровым на фоне слухов о проблемах в личной жизни. Хоккеист, не подозревая, что его снимают, бурно высказывался о спецоперации.