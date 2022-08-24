Нельзя потакать фашизму: депутат Терентьев про снос советских памятников в Прибалтике

Полицейский произвол латвийских властей должен быть прекращен. Об этом заявило российское посольство в Латвии по результатам сноса памятника Освободителям Риги. В ходе протестов против демонтажа, латвийская полиция задержала 14 человек.
По мнению депутата Государственной думы Российской Федерации Александра Терентьева, требование посольства РФ в Вильнюсе абсолютно справедливо. Запад в своем антироссийском угаре зашел слишком далеко, и акция латвийского правительства по борьбе с памятью о Великой Отечественной войне, по сути, является возрождением фашизма.
«Я солидарен с позицией нашего министерства иностранных дел. На мой взгляд, поведение литовских властей есть потакание фашизму и не что иное. Это прямая поддержка фашистов, которые сегодня уже объединили всю Европу против нас. И мне кажется, необходимо нам переходить к несколько другим мерам, если нас не слышат. То есть фактически в 1945 году мы победили фашизм, и не надо допустить, чтобы он повторился. Поэтому нужно сейчас в зачатке его уничтожить. А то, что происходит, снос памятника победителям фашизма — это не что иное как потакание фашизму», — высказал свою позицию парламентарий.
Ранее ФАН опубликовал прогноз представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, чем обернется для Латвии снос исторических памятников.