Нельзя потакать фашизму: депутат Терентьев про снос советских памятников в Прибалтике

По мнению депутата Государственной думы Российской Федерации Александра Терентьева, требование посольства РФ в Вильнюсе абсолютно справедливо. Запад в своем антироссийском угаре зашел слишком далеко, и акция латвийского правительства по борьбе с памятью о Великой Отечественной войне, по сути, является возрождением фашизма.