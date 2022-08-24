Тело пропавшей месяц назад девушки извлекли из реки Газимур в Забайкалье

Спасатели достали труп пропавшей девушки из реки Газимур в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю.
По информации ведомства, 24-летняя местная жительница вышла из дома 9 августа и не вернулась. Заявка на проведение поисковых мероприятий поступила спустя две недели.
Тело гражданки обнаружили в водоеме недалеко от села Бура. В операции были задействованы три человека личного состава и одна единица спецтехники.
По предварительным данным, девушка погибла в результате утопления. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.