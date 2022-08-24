Писатель Олег Рой усомнился в профессионализме Константина Эрнста

Писатель и сценарист Олег Рой раскритиковал деятельность Константина Эрнста на посту гендиректора Первого канала. Автор книг отметил управленческие качества медиаменеджера, но усомнился в его профессионализме в других сферах.
«Одного Эрнста мало. Эрнст — хороший управляющий. Он — не профессионал. У него нет чувства ритма, чувства такта и стиля. Однако он нереально крутой управленец. Все! Всем остальным должны заниматься другие люди», — заявил Рой в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
По мнению писателя, следить за рейтингами программ и телеведущих должны аналитики. Придумывать шоу, которые понравятся молодежи, тоже должны специалисты, считает сценарист.