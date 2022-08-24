Политолог Джаралла рассказал о реальной угрозе репрессий против русских в Латвии

Примечательно, что дискриминационные инициативы правительства все чаще отражаются и в европейском обществе. Так, недавно один из жителей Латвии выложил на интернет-площадке для голосований петицию с предложением репатриировать лояльных Москве граждан страны в РФ за счет бюджета Риги. Он мотивировал это тем, что при финансовой поддержке властей такие люди могут решиться на переезд, что разрядит обстановку в обществе. Тем не менее за двадцать дней инициатива набрала всего 200 голосов «за».