Политолог Джаралла рассказал о реальной угрозе репрессий против русских в Латвии

Рига легко пойдет на притеснения собственных граждан, поскольку санкции за это на нее не наложат.
Угроза реальных репрессий в отношении русского населения Латвии со стороны властей действительно существует. Такое мнение в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН высказал крымский политолог Владимир Джаралла.
Эксперт прокомментировал призыв латвийского президента Эгилса Левитса изолировать представителей русского сообщества, не лояльных политике государства. Как считает эксперт, поведение латышских руководителей не вызывает особого удивления.
«Не стоит забывать, там очень высокий процент потомков эмигрантов, вот в чем дело. Эмигранты последней волны в Латвии — это те, кто состоял в немецкой армии, участвовал в карательных операциях и геноциде народов СССР. Поэтому для таких людей подобная риторика — то, что называется передачей опыта поколениям, только в более современных условиях», — рассказал он.
Джаралла отметил, что репрессивную политику и открытую враждебность к нацменьшинствам прибалты могут себе позволить из-за политики двойных стандартов, которой придерживается Запад. В худшем случае Ригу за беспредел лишь слегка пожурят, «выразив обеспокоенность», но каких-либо решительных шагов против латвийских властей предпринято не будет: такая же русофобия является глубинной для всего западноевропейского сообщества.
«В целом, то, что против русских, конечно же, нехорошо. Но раз уж против русских, то ладно», — пояснил Джаралла позицию Запада.
Единственное, что в данных условиях вразумит враждебно настроенных к русским европейцев, считает он, это реальная сила: когда там понимают, что поползновения против РФ не просто идут во вред, но еще и несут угрозу, тогда них доходит серьезность ситуации.
Есть и еще один рычаг воздействия: Латвия до сих пор остается важным транзитным маршрутом России, что приносит ей неплохой доход. Как отметил политолог, было бы интересно взглянуть на реакцию Риги в случае ответных репрессий со стороны РФ и сокращения грузоперевозок по этому пути.
Тем не менее угроза русским со стороны латвийских властей остается вполне реальной, считает Джаралла. Гражданам России наверняка продолжат строить козни, препятствуя въезду и выезду из страны или предпринимая какие-либо другие меры, которые ущемят их права. Да и для русской части населения Латвии местное руководство всегда придумает какие-либо препоны.
Примечательно, что дискриминационные инициативы правительства все чаще отражаются и в европейском обществе. Так, недавно один из жителей Латвии выложил на интернет-площадке для голосований петицию с предложением репатриировать лояльных Москве граждан страны в РФ за счет бюджета Риги. Он мотивировал это тем, что при финансовой поддержке властей такие люди могут решиться на переезд, что разрядит обстановку в обществе. Тем не менее за двадцать дней инициатива набрала всего 200 голосов «за».