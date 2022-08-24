Украинский военнослужащий рассказал об отношении сержантов и офицеров ВСУ к солдатам

Военнослужащий 56-й бригады ВСУ сообщил, что командование использует своих солдат в качестве пушечного мяса.
По словам военнослужащего, командный состав 56-й бригады ВСУ не участвует в боевых выходах, а отправляет своих солдат в одиночку, причем даже тех, кто был мобилизован недавно и совершенно не имеет военного опыта.
Также он сообщил, что командиры «сидят на сумках» километрах в 20 от линии фронта и при первой же опасности убегают. По словам солдата, необученность командиров приводит к большим потерям в подразделениях.
В заключение украинский военнослужащий отметил, что командование ВСУ не гнушается воровать личные вещи своих подчиненных.