Украинские националисты могли использовать детей для шпионажа за ВС РФ под Харьковом

Российские военные при обходе домовладений в Волчанске обнаружили расписание смен блокпоста ВС РФ, сделанное детским почерком. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.
«Возможно, это просто игровая форма для детей, которые не понимают до конца, что делают, но информацию могли использовать те, кому это выгодно», — предположил командир одного из подразделений российского спецназа.
По его словам, зачастую дети не вызывают подозрений, поэтому украинские националисты вполне могли использовать их для шпионажа за противником.