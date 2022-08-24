Постпред РФ при ООН Небензя считает неизбежным фиаско киевского режима

Запад не сможет предотвратить фиаско киевского режима. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Дипломат выступил во время заседания Совбеза Организации. По его словам, Запад пытается затянуть агонию киевского режима. Сейчас Украина превратилась в «дремучую Антироссию».
«Поэтому хотел бы пожелать братскому украинскому народу обрести наконец свободу и получить возможность строить такое общество, которое уважало бы элементарные права человека и национальную идентичность и жило бы в мире со своими соседями», – сказал Небензя.
Дипломат уверен, что момент фиаско Киева уже близок. При этом никто не сможет предотвратить этот процесс.