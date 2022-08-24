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Спортивный директор «Адана Демирспор» считает Дзюбу лучшим игроком России

Спорт
Спортивный директор «Адана Демирспор» считает Дзюбу лучшим игроком России

Спортивный директор клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк оценил игру российского форварда Артема Дзюбы в первом матче чемпионата Турции.

Гекхан Гектюрк положительно отозвался о действиях экс-капитана сборной России Артема Дзюбы в первом матче в составе «Адана Демирспор». Слова спортдиректора турецкого клуба приводит ТАСС.

«Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается», — подчеркнул Гектюрк.

В первом матче за «Адана Демирспор» Дзюба забил свой дебютный мяч в чемпионате Турции. Встреча завершилась поражением его команды со счетом 2:4.

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