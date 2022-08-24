Спортивный директор «Адана Демирспор» считает Дзюбу лучшим игроком России

Спортивный директор клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк оценил игру российского форварда Артема Дзюбы в первом матче чемпионата Турции.
Гекхан Гектюрк положительно отозвался о действиях экс-капитана сборной России Артема Дзюбы в первом матче в составе «Адана Демирспор». Слова спортдиректора турецкого клуба приводит ТАСС.
«Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается», — подчеркнул Гектюрк.
В первом матче за «Адана Демирспор» Дзюба забил свой дебютный мяч в чемпионате Турции. Встреча завершилась поражением его команды со счетом 2:4.