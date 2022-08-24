Правительство Молдавии настаивает на отсрочке платежа за газ до конца года

Политик во время беседы с телеканалом Pro TV напомнил, что «Молдовагаз» на 50% акций принадлежит «Газпрому», на 35,5% — правительству республики и на 13,44% — комитету по управлению имуществом Приднестровья. По его мнению, главный акционер компании обязан помочь своему предприятию.