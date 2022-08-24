Правительство Молдавии настаивает на отсрочке платежа за газ до конца года

Российский холдинг «Газпром», являясь главным акционером «Молдовагаза», должен пойти навстречу Кишеневу и дать отсрочку по платежам за поставляемый газ до конца текущего года, заявил министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Политик во время беседы с телеканалом Pro TV напомнил, что «Молдовагаз» на 50% акций принадлежит «Газпрому», на 35,5% — правительству республики и на 13,44% — комитету по управлению имуществом Приднестровья. По его мнению, главный акционер компании обязан помочь своему предприятию.
«"Молдовагаз" должна найти решение через взаимопонимание с "Газпромом", который фактически является акционером компании "Молдовагаз", контролируя 65% акций. Правительство сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты, сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер "Молдовагаза" принял их просьбу о разрешении заплатить позднее», — сказал Спыну.
Вице-премьер уточнил, что местное министерство инфраструктуры направило «Газпрому» большое количество запросов, в том числе и просьбу о встрече до конца августа, но так и не получило ответов.