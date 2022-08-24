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Правительство Молдавии настаивает на отсрочке платежа за газ до конца года

Экономика
Правительство Молдавии настаивает на отсрочке платежа за газ до конца года

Российский холдинг «Газпром», являясь главным акционером «Молдовагаза», должен пойти навстречу Кишеневу и дать отсрочку по платежам за поставляемый газ до конца текущего года, заявил министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

Политик во время беседы с телеканалом Pro TV напомнил, что «Молдовагаз» на 50% акций принадлежит «Газпрому», на 35,5% — правительству республики и на 13,44% — комитету по управлению имуществом Приднестровья. По его мнению, главный акционер компании обязан помочь своему предприятию.

«"Молдовагаз" должна найти решение через взаимопонимание с "Газпромом", который фактически является акционером компании "Молдовагаз", контролируя 65% акций. Правительство сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты, сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер "Молдовагаза" принял их просьбу о разрешении заплатить позднее», — сказал Спыну.

Вице-премьер уточнил, что местное министерство инфраструктуры направило «Газпрому» большое количество запросов, в том числе и просьбу о встрече до конца августа, но так и не получило ответов.

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