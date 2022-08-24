Продюсер Сергей Лавров составил портрет предателя Родины из мира шоу-бизнеса

Продюсер Сергей Лавров подготовил описание предателя Родины. Специалист рассказал, какими качествами должен обладать такой артист.
Лавров отметил, что те знаменитости, которые переезжают за границу из-за гонораров являются самыми настоящими предателями Родины. По словам продюсера, к ним можно применять термин «дезертир».
«Каждый ставит приоритеты, как воспитан. Если человек воспитан на любви к Отчизне, Родине — это одно, а если он думает только о себе — другое. И то, понять можно. У некоторых людей дети за рубежом уже пустили корни», — заявил Лавров в беседе с «Народными Новостями».
Ранее продюсер Лавров рассказал о райдере певицы Лолиты. Он перечислил все требования артистки.