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Ученые Университета Далхаузи предупредили о риске гибели 90% морских существ к 2100 году

Общество
Ученые Университета Далхаузи предупредили о риске гибели 90% морских существ к 2100 году

Глобальное потепление угрожает жизни огромного количества морских обитателей, заявили исследователи из Университета Далхаузи в Канаде.

Человечеству необходимо сократить объемы эмиссии парниковых газов и замедлить темпы глобального потепления. В противном случае, к 2100 году погибнет 90% морских существ, передает Planet Today.

Угроза нависла над 25 тысячами морских видов. Речь идет о тех живых существах, которые обитают на глубине до 100 метров. Изменения климата могут стать губительными не только для обитателей подводного мира, но и суши.

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