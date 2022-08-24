Ученые Университета Далхаузи предупредили о риске гибели 90% морских существ к 2100 году

Глобальное потепление угрожает жизни огромного количества морских обитателей, заявили исследователи из Университета Далхаузи в Канаде.
Человечеству необходимо сократить объемы эмиссии парниковых газов и замедлить темпы глобального потепления. В противном случае, к 2100 году погибнет 90% морских существ, передает Planet Today.
Угроза нависла над 25 тысячами морских видов. Речь идет о тех живых существах, которые обитают на глубине до 100 метров. Изменения климата могут стать губительными не только для обитателей подводного мира, но и суши.