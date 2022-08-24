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Психолог Трэверс перечислил простые способы для избавления от плохих сновидений

Общество
Психолог Трэверс перечислил простые способы для избавления от плохих сновидений

Плохие сновидения возникают из-за проблем в жизни. Таким мнением поделился психолог Марк Трэверс.

У подавленного и встревоженного человека больше шансов увидеть неприятный сон, чем у счастливого и радостного. Пугающие сновидения говорят о том, что в жизни что-то идет не так, пишет Psychology Today.

В первую очередь для избавления от ночных кошмаров нужно обратиться за психологической помощью и обсудить с кем-то сон. Избавиться от кошмаров или успокоиться после пробуждения можно, если обнять плюшевого медведя, понюхать ароматическое масло, а также послушать спокойный подкаст или аудиокнигу. Психолог добавил, что кошмары проистекают из тревог, поэтому качество сна улучшится после проработки причины беспокойства.

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