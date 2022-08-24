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The Guardian: власти США оставили без внимания предупреждение ЦРУ насчет России и НАТО

Политика
The Guardian: власти США оставили без внимания предупреждение ЦРУ насчет России и НАТО

Предупреждение директора ЦРУ Уильяма Бернса насчет России и НАТО осталось без внимания американских властей. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian.

Писатель Филип Шорт в комментарии изданию отметил, в Москве всегда рассматривали возможное расширение военного блока за счет Украины как прямой вызов.

«Билл Бернс будучи послом США в Москве написал в секретном донесении в Белый дом, что вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты… Сменявшие друг друга на посту администрации в Вашингтоне игнорировали это», — следует из публикации.

О последствиях продвижения НАТО на восток неоднократно предупреждал и президент РФ Владимир Путин. Он указывал, что российская сторона будет рассматривать это как «серьезную провокацию».

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