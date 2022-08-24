Американский разведчик Риттер: Вашингтон устроил ловушку Киеву

Киев угодил в ловушку, устроенную Вашингтоном. Об этом рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
Как отметил разведчик, американские власти не готовы по-настоящему бросить вызов России, поэтому лишь для вида будут продолжать помогать Украине.
«В конце концов, кризис на Украине не является экзистенциальным ни для США, ни для НАТО; проигрыш будет лишь очередной неудачей — этакий Афганистан на стероидах. Поражение Киева само по себе не угрожает Североатлантическому альянсу и Вашингтону крахом», — приводит слова Риттера RT.
Российская спецоперация по защите жителей республик Донбасса продолжается с 24 февраля. Целью кампании является демилитаризация и денацификация Украины.