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Политолог Перенджиев заявил о возможности вооруженных беспорядках в ЕС из-за кризиса

Весь мир
Политолог Перенджиев заявил о возможности вооруженных беспорядках в ЕС из-за кризиса

Гуляющее по рукам бандитов и экстремистов оружие, возвращающееся с украинской территории в Евросоюз, может напомнить о себе уже зимой.

Если страны Европы продолжат помогать Украине и не решат при этом внутренние проблемы, то могут столкнуться с серьезной угрозой внутренней безопасности, заявил в интервью международной редакции ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Daily Telegraph. Издание со ссылкой на собственные источники сообщило о попытках британских дипломатов убедить европейских лидеров не прекращать поддержку Киева, невзирая на энергетический и экономический кризис. Сейчас в Европе многие политики уже иначе смотрят на ситуацию и могут не только сократить объемы поставок оружия на Украину, но смягчить санкции против РФ, поэтому Лондон стремится доказать государствам ЕС, что победа России будет большим злом.

Политолог Перенджиев заявил о возможности вооруженных беспорядках в ЕС из-за кризиса

По мнению Перенджиева, британских представителей, скорее всего, заверят в продолжении поддержки, однако, как говорится, «обещать — не значит жениться». Поэтому на словах помощь сохранится, но с наступлением холодов ей фактически может прийти конец. Причем есть шанс, что такая ситуация произойдет и с поставками из самой Великобритании, поскольку в королевстве предостаточно внутренних проблем по тем же причинам, что и в ЕС.

«Европа беременна неким социальным взрывом. Я говорю не просто о протестах, а, возможно, каких-то "всплесках" вооруженных. Не секрет, что там уже давно гуляет по рукам оружие, которое поставлялось и поставляется на Украину, и есть "спящие ячейки", руководители которых держат их "про запас". Вероятно, считают, что пока не время себя проявлять», — полагает политолог.
Политолог Перенджиев заявил о возможности вооруженных беспорядках в ЕС из-за кризиса

Это довольно серьезная ситуация, и зимой она может вылиться в реальную угрозу. Но Великобританию, всеми силами продвигающую лишь собственные интересы, все это волнует мало. По мнению эксперта, Лондон стремится быть «управляющим» не только на Украине, но и в других странах — Польше, государствах Прибалтики и прочих, превратив их в свою колонию.

А финансирование королевство пытается получить именно через «поддержку Киева»: в результате определенных махинаций деньги и прочие средства пойдут на реализацию идей Лондона. Это, считает Перенджиев, очень «по-британски», поскольку такой тактики эта европейская страна придерживалось во все времена.

«Ничего нового для нас, российских граждан, тут нет. У нас есть такие же мошенники, которые говорят: "Помогите!", собирают на что-то деньги под благовидным предлогом и тихо сматываются», — сказал эксперт.

Сейчас Великобритания является одним из наиболее активных спонсоров киевского режима. Королевство поставляет националистам оружие, а также готовит на своей территории солдат и операторов современных боевых или разведывательных комплексов для украинской армии.

При этом британских политиков пока не останавливает то, что в их стране все сильнее усугубляется финансовая обстановка, и это вкупе с наплывом беженцев вызывает все большее недовольство населения.
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