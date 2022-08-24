Политолог Перенджиев заявил о возможности вооруженных беспорядках в ЕС из-за кризиса

По мнению Перенджиева, британских представителей, скорее всего, заверят в продолжении поддержки, однако, как говорится, «обещать — не значит жениться». Поэтому на словах помощь сохранится, но с наступлением холодов ей фактически может прийти конец. Причем есть шанс, что такая ситуация произойдет и с поставками из самой Великобритании, поскольку в королевстве предостаточно внутренних проблем по тем же причинам, что и в ЕС.