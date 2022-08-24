Политолог Перенджиев заявил о возможности вооруженных беспорядках в ЕС из-за кризиса

Гуляющее по рукам бандитов и экстремистов оружие, возвращающееся с украинской территории в Евросоюз, может напомнить о себе уже зимой.
Если страны Европы продолжат помогать Украине и не решат при этом внутренние проблемы, то могут столкнуться с серьезной угрозой внутренней безопасности, заявил в интервью международной редакции ФАН доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Так он прокомментировал публикацию газеты The Daily Telegraph. Издание со ссылкой на собственные источники сообщило о попытках британских дипломатов убедить европейских лидеров не прекращать поддержку Киева, невзирая на энергетический и экономический кризис. Сейчас в Европе многие политики уже иначе смотрят на ситуацию и могут не только сократить объемы поставок оружия на Украину, но смягчить санкции против РФ, поэтому Лондон стремится доказать государствам ЕС, что победа России будет большим злом.
По мнению Перенджиева, британских представителей, скорее всего, заверят в продолжении поддержки, однако, как говорится, «обещать — не значит жениться». Поэтому на словах помощь сохранится, но с наступлением холодов ей фактически может прийти конец. Причем есть шанс, что такая ситуация произойдет и с поставками из самой Великобритании, поскольку в королевстве предостаточно внутренних проблем по тем же причинам, что и в ЕС.
«Европа беременна неким социальным взрывом. Я говорю не просто о протестах, а, возможно, каких-то "всплесках" вооруженных. Не секрет, что там уже давно гуляет по рукам оружие, которое поставлялось и поставляется на Украину, и есть "спящие ячейки", руководители которых держат их "про запас". Вероятно, считают, что пока не время себя проявлять», — полагает политолог.
Это довольно серьезная ситуация, и зимой она может вылиться в реальную угрозу. Но Великобританию, всеми силами продвигающую лишь собственные интересы, все это волнует мало. По мнению эксперта, Лондон стремится быть «управляющим» не только на Украине, но и в других странах — Польше, государствах Прибалтики и прочих, превратив их в свою колонию.
А финансирование королевство пытается получить именно через «поддержку Киева»: в результате определенных махинаций деньги и прочие средства пойдут на реализацию идей Лондона. Это, считает Перенджиев, очень «по-британски», поскольку такой тактики эта европейская страна придерживалось во все времена.
«Ничего нового для нас, российских граждан, тут нет. У нас есть такие же мошенники, которые говорят: "Помогите!", собирают на что-то деньги под благовидным предлогом и тихо сматываются», — сказал эксперт.
Сейчас Великобритания является одним из наиболее активных спонсоров киевского режима. Королевство поставляет националистам оружие, а также готовит на своей территории солдат и операторов современных боевых или разведывательных комплексов для украинской армии.
При этом британских политиков пока не останавливает то, что в их стране все сильнее усугубляется финансовая обстановка, и это вкупе с наплывом беженцев вызывает все большее недовольство населения.