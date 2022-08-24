Диетолог Бурякова назвала витамины от осенней хандры

Правильный рацион питания и витаминный комплекс помогут человеку предотвратить осеннюю хандру, сообщила тульский диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.
Людям следует употреблять в пищу больше свежих фруктов и овощей в конце лета. Диетолог отметила, что это позволит сохранить витаминный баланс в организме до холодов. Усилить иммунитет в середине осени поможет витаминная терапия, передает «Тульская Служба Новостей».
«Гиповитаминоз и психологический дискомфорт могут возникнуть осенью из-за изменения светового дня и изменения питания. Чаще всего к октябрю люди сталкиваются с дефицитом железа, витаминов группы B, витамина D, а также селена, цинка и меди», — сообщила Юлия Бурякова.
Диетолог выделила ряд витаминов, которые помогут комфортно войти в сезон холодов. К ним она отнесла витамины А, Е, С, и В6. Врач рекомендовала пройти обследование у врача, чтобы избежать ненужных трат.