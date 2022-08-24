Более 6 веков воинской славы: российская артиллерия отметила 640 лет

В России отмечают 640 лет с момента появления отечественной артиллерии. Артиллерийский музей Санкт-Петербурга подготовил праздничную программу и выставку, которая перенесла гостей в прошлое.
«На выставке представлены экспонаты, связанные с этим событием, с личностями, которые были связаны с организацией этого юбилея и, в целом, представлена атмосфера праздника», — рассказал автор экскурсии и начальник научного архива Военно-исторического музея артиллерии Владимир Никитин.
На экспозиции: почетные грамоты, меню обеда, памятные знаки, а также подлинные мундиры императора Александра III и великого князя Михаила Николаевича Романова. В 1889 году все гости в знак уважения к артиллерии пришли в красно-черном — главных цветах этого рода войск.
«Празднование 500-летия русской артиллерии было одним из крупнейших подобных юбилеев, связанных с историей какого-то рода войск. Пожалуй, даже гвардия не праздновала свой юбилей так ярко. Место празднования не случайно, потому что Артиллерийский музей уже после 1872 года был известен своими памятниками, которые были собраны здесь в Кронверском арсенале, поэтому другого места концентрации исторических упоминаний об артиллерии сложно было найти. Более того, было сложно найти помещение, которое вместило бы такое количество человек. Кронверский арсенал посетило 800 человек», — отметил Владимир Никитин.
Тогда появление артиллерии относили к 1389 году. Дату связывали с именинами начальника всей артиллерии князя Михаила Николаевича. Однако, сейчас считают от 1382 – с момента первого использования огнестрельного оружия на русских землях.
«1389 год был связан с данными Новгородской летописи, в которой было сказано о том, что «привезли из Немецы арматы и стали знать, как на них стрелять». То есть это такая популярная была позиция в историографии того времени и поэтому взята за основу. И уже гораздо позже, в 20 веке, была взята более ранняя дата 1382 год. Она связана с обороной Москвы от хана Тохтамыша», — объяснил Никитин.
Во время празднования 640-летия участники возложили цветы к памятнику у Музея артиллерии, а после этого на территории музея состоялся перфоманс: своим ходом прошла легендарная самоходка времен Великой Отечественной – СУ-76, представленная на внешней экспозиции. Эта артиллерийская установка стала самой массовой боевой бронированной машиной Красной Армии после танка Т-34.
«Ракетные войска артиллерии вооруженных сил задействованы в специальной военной операции. Наши офицеры, наши солдаты показывают образец выполнения воинского долга. Сегодня род войск динамично развивается, доказывает, что, по-прежнему, по словам Сталина, «артиллерия – бог войны» и оправдывает это звание. Думаю, что следующие года у нас будут еще более динамичные, лучшие, и мы с честью и достоинством будем защищать нашу великую родину», — поздравил всех причастных начальник Михайловский военной артиллерийской академии, генерал-лейтенант Сергей Баканеев.
Выставка, посвященная круглой дате, будет представлена в музее до ноября 2022 года. Посетить ее смогут все желающие.