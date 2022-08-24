Более 6 веков воинской славы: российская артиллерия отметила 640 лет

Выставка «Виват артиллерии!» рассказывает, как в стенах музея отмечали 500-летний юбилей старейшего рода войск. Проходило это в 1889 году. Празднования были столь грандиозны, что растянулись на два дня, а на празднике присутствовал сам император Александр III со своей супругой Марией Федоровной.