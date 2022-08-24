Литва не выносит сильной и процветающей России: политолог Авва о новой «причуде» Вильнюса

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по сообщению LRT, предложил впускать россиян в страну, только если они ответят на вопрос, чем Крым. Причем под правильным ответом, открывающим границу, подразумевается признание полуострова за Украиной. Въезд прочих граждан РФ, по словам главы литовского МИД, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы».