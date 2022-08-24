Литва не выносит сильной и процветающей России: политолог Авва о новой «причуде» Вильнюса

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по сообщению LRT, предложил впускать россиян в страну, только если они ответят на вопрос, чем Крым. Причем под правильным ответом, открывающим границу, подразумевается признание полуострова за Украиной. Въезд прочих граждан РФ, по словам главы литовского МИД, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы».
Политолог, журналист, эксперт по странам Прибалтики Вадим Авва прокомментировал новость для ФАН. Он полагает, что подобные заявления появляются неспроста, особенно если учитывать другие тревожные факты.
«”Национальным интересам безопасности Литвы” не соответствует само существование российского государства — независимого, сильного и процветающего. Конечно, мы эти слова литовского министра, как и остальную прибалтийскую деятельность, должны воспринимать с двух сторон. Либо они собираются открыть прямой фронт военных действий, потому что сегодня Прибалтика насыщается военной техникой, в сентябре будут довольно значимые военные учения в Риге. Но поступление новых натовских вооружений сюда идет постоянно, и после этих маневров, как правило, все остается на территории Прибалтики. Либо дальше последует инфильтрация и этой перевезенной военной техники, и натовских военных на территорию Украины. Мы должны относиться к этому совершенно серьезно. Все остальное — это риторическое оформление данных процессов», — высказал свое мнение политолог.
И процессы эти очевидно нельзя считать гуманитарными, поскольку они противоречат всем возможным демократическим ценностям, начиная с прав человека, и нормам международного права.
«Мы же видим, что уже сегодня власти Латвии на полном серьезе обсуждают и во многом осуществляют идеи формирования псевдоюридической базы для депортации из страны нелояльных жителей — вне зависимости граждан или неграждан. Вот ты сегодня не нравишься власти, и тебя могут депортировать, а потом, может быть, могут застрелить или сначала интернировать, или построить для этих людей концлагерь. Это совершенно такой тренд фашистской Германии в Прибалтике. Окончиться он может и обязательно кончится только после победы России на Украине», — подытожил эксперт.
Ранее Вадим Авва объяснил, почему Рига требует на российско-латвийской границе расписки от россиян об осуждении спецоперации ВС РФ на Украине.