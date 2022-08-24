Иран и Россия могут подписать договор о своповых поставках газа в ближайшее время

Соглашение о своповых поставках газа может быть заключено между Тегераном и Москвой уже в ближайшее время, сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
Сейчас иранская и российская стороны достигли договоренностей по вопросу разработки семи нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, ведутся переговоры относительно 14 других месторождений, уточнил глава ведомства.
«В самое ближайшее время в Москве между российской стороной и Национальной иранской газовой компанией будет подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа из России», — приводит слова Оуджи агентство Shana.
Министр добавил, что энергетическое сотрудничество между Ираном и Россией носит многосторонний характер. Подписаны соглашения в нефтехимической сфере, а также о поставках иранской продукции и катализаторов, пояснил он.