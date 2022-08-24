МИД РФ обвинил Латвию в деградации двусторонних отношений после сноса памятника в Риге

Снос мемориала, воздвигнутого в честь воинов – освободителей Риги, провоцирует деградацию российско-латвийских отношений. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По словам дипломата, подобные действия не соответствуют международным обязательствам Латвии и протестам жителей республики.
«Уничтожение Памятника воинам Советской Армии – освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны», — подчеркнула Захарова.
Ранее в латвийской столице возобновили демонтаж мемориала освободителям Риги. Известно о сносе женской скульптуры.