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МИД РФ обвинил Латвию в деградации двусторонних отношений после сноса памятника в Риге

Политика
МИД РФ обвинил Латвию в деградации двусторонних отношений после сноса памятника в Риге

Снос мемориала, воздвигнутого в честь воинов – освободителей Риги, провоцирует деградацию российско-латвийских отношений. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По словам дипломата, подобные действия не соответствуют международным обязательствам Латвии и протестам жителей республики.

«Уничтожение Памятника воинам Советской Армии – освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны», — подчеркнула Захарова.

Ранее в латвийской столице возобновили демонтаж мемориала освободителям Риги. Известно о сносе женской скульптуры.

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