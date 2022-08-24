Bloomberg: Россия с помощью скидки на нефть для Азии хочет помешать санкциям G7

Россия готова предоставить некоторым азиатским импортерам нефти значительную скидку, сообщает Bloomberg. По версии издания, эта мера должна помешать переговорам странам-членам G7.
Источник Bloomberg уверяет, что Москва такими предложениями рассчитывает не допустить принятия исключении для третьих государств из нефтяных санкций Евросоюза в отношении России.
Западные страны в дальнейшем планировали полностью отказаться от российской нефти. Эта мера должна была войти в шестой пакет санкций Евросоюза.