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Bloomberg: Россия с помощью скидки на нефть для Азии хочет помешать санкциям G7

Экономика
Bloomberg: Россия с помощью скидки на нефть для Азии хочет помешать санкциям G7

Россия готова предоставить некоторым азиатским импортерам нефти значительную скидку, сообщает Bloomberg. По версии издания, эта мера должна помешать переговорам странам-членам G7.

Источник Bloomberg уверяет, что Москва такими предложениями рассчитывает не допустить принятия исключении для третьих государств из нефтяных санкций Евросоюза в отношении России.

Западные страны в дальнейшем планировали полностью отказаться от российской нефти. Эта мера должна была войти в шестой пакет санкций Евросоюза.

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