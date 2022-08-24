Политолог Якуб Корейба: поляки готовы померзнуть ради победы англосаксов в Европе

Одновременно Польша надеется свалить своего основного, как считает политолог, соперника в Европе — Германию. Прекращение немецкого лидерства в Европе, по его словам, будет для Польши еще более ошеломительным успехом, чем поражение России в конфликте с Украиной. Как Польша может добиться поражения одновременно Германии и России политолог не объяснил, но надеется, что вместо поляков этот сделают англосаксы, как это было во время Первой мировой войны.