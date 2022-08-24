Политолог Якуб Корейба: поляки готовы померзнуть ради победы англосаксов в Европе

Польский политолог Якуб Корейба рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как мысля категориями XVIII века, Польша пытается выживать в XXI-м. Холодно, голодно, но хорошо мечтается.
По словам политолога, поляки живут мечтой о том, чтобы выдавить Россию из Восточной Европы и Прибалтики, желательно до границ допетровской Руси. Расширение НАТО на восток практически привело к осуществлению этой мечты, осталась только Украина, которую Польша и ее союзники по НАТО хотят отвоевать у России.
«Если в первом квартале СВО были довольно сильные — особенно в Германии, Франции и Италии — настроения на компромисс с Россией, то сейчас такие настроения ушли. Сейчас есть настрой на победу, так что никто не будет идти на переговоры, понимая, что они могут быть на пользу Москве», — заявил Якуб Корейба.
Поляки, по словам политолога, имеют большие планы на Российскую Федерацию, которую они хотят переформатировать, если НАТО удастся одержать верх над Россией на Украине.
«Мы смотрим на этот (украинский. — Прим. ФАН) конфликт с точки зрения собственных интересов и видим, что для нас открываются большие, долгосрочные и волнующие перспективы переформатирования самой России и порядка во всей Восточной Европе», — рассказал Якуб Корейба.
Одновременно Польша надеется свалить своего основного, как считает политолог, соперника в Европе — Германию. Прекращение немецкого лидерства в Европе, по его словам, будет для Польши еще более ошеломительным успехом, чем поражение России в конфликте с Украиной. Как Польша может добиться поражения одновременно Германии и России политолог не объяснил, но надеется, что вместо поляков этот сделают англосаксы, как это было во время Первой мировой войны.
«Наша цель — повторить успех Первой мировой войны, когда одновременно проиграли два наших основных противника», — отметил Якуб Корейба.
Укрепляет в этой надежде поляков решимость правящих кругов Англии и США биться за сохранение лидерства в мире. Политолог искренне верит на слово англосаксам, которые убеждают весь мир, что они не потерпят поражения от кого-либо.
«Британцам не нравятся люди, которые готовы проиграть в войне, уступать противникам», — пояснил Якуб Корейба.
То обстоятельство, что пока англосаксы будут биться за свои интересы в Восточной Европе, полякам придется собирать хворост в лесах, чтобы согреться, политолога не особенно смущает.
«Если кому-то этой и следующей зимой придется снизить потребление газа и электроэнергии, то это не только хорошо для экологии, это еще и полезно для здоровья. Поэтому это скорее положительный аспект объективных трудностей, с которыми мы сталкиваемся», — отметил Якуб Корейба.
А то, что в итоге противостояния с Россией Польша и Европа в целом могут вернуться в XIX, политолога даже радует. Главное, по его словам, вернуть границу РФ к рубежу начала века XVIII-го.
«Мы возвращаем Россию в допетровские времена, осталось еще чуть-чуть, и мы аннулируем все геополитические достижения России за последние 300 лет. Ради этой цели можно на два градуса снизить температуру дома», — заявил Якуб Корейба.
В перспективы того, что в результате столкновения России и НАТО Польша вообще будет стерта с лица Земли, политолог не верит. По его мнению, все разговоры о возможности применения ядерного оружия в этом конфликте являются сказками, которые нужны как аргумент в дипломатическом противоборстве.