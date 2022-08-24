Автор статьи отметил, что Британия хочет использовать Россию для достижения своих целей. Одной из них является продвижение главы МИД Лиз Трасс на пост премьер-министра Королевства. Кроме того, Лондон хочет вернуть прошлое влияние и статус, которые были потеряны после выхода из ЕС, рассказали на сайте «ПолитРоссии».