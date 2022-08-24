Британия преследует свои интересы, высказываясь против России. Об этом заявил аналитик издания Global Times Эндрю Корыбко.
Автор статьи отметил, что Британия хочет использовать Россию для достижения своих целей. Одной из них является продвижение главы МИД Лиз Трасс на пост премьер-министра Королевства. Кроме того, Лондон хочет вернуть прошлое влияние и статус, которые были потеряны после выхода из ЕС, рассказали на сайте «ПолитРоссии».
«Третья интерпретация лицемерных комментариев Великобритании о России заключается в том, что она намеренно пытается разделить G20 по причинам, о которых можно только догадываться, но которые могут быть либо ее собственной прерогативой, либо благосклонностью США», – добавил автор.
Ранее в Британии выступили против участия России в саммите G20. По мнению Лондона, Москва не имеет «морального права» быть причастной к этим переговорам.