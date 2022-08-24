Белорусской теннисистке Азаренко запретили играть на турнире в поддержку Украины

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на выставочном турнире в поддержку Украины.
Руководство Ассоциации тенниса США (USTA) отозвало приглашение экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко на выставочный турнир в поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Вика — сильнейший игрок WTA, и мы ценим ее готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным», — отметили в USTA.
Выставочный турнир в поддержку Украины состоится в США 24 августа. Турнир пройдет на кортах US Open.