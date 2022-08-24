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Медиагруппа «Патриот» объявила о партнерстве с изданием Сибкрай.ru

Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о партнерстве с изданием Сибкрай.ru

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о партнерстве с общественно-политическим интернет-изданием Сибкрай.ru. В рамках сотрудничества планируется обмен актуальными новостями России и мира.

«Я рад объявить о начале сотрудничества! Нельзя упускать возможность поработать совместно на благо общего дела. СМИ медиагруппы всегда со вниманием относятся к материалам коллег, и мы давно следим за новостной повесткой издания Сибкрай.ru. Уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа», — приводятся слова Столярчука на сайте Медиагруппы «Патриот».

Шей-редактор Сибкрай.ru Анна Гурьянова заявила, что издание не боится ставить острые вопросы и решать проблемы. После публикаций на портале чиновники обращают внимание на свои просчеты. Она надеется, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» станет плодотворным.

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