Медиагруппа «Патриот» объявила о партнерстве с изданием Сибкрай.ru

Шей-редактор Сибкрай.ru Анна Гурьянова заявила, что издание не боится ставить острые вопросы и решать проблемы. После публикаций на портале чиновники обращают внимание на свои просчеты. Она надеется, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» станет плодотворным.