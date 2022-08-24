Дмитрий Певцов назвал «клопами» выступивших против спецоперации артистов

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов прокомментировал появление телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Парламентарий назвал «клопами» звезд, не поддержавших спецоперацию, и резко выступил против их возвращение на телевидение.
«У нас полно талантливой и патриотичной молодежи. Им — именно им дорога! А эти «клопы» пусть начинают сначала, если гордынька позволит», — заявил Певцов в комментарии Общественной Службе Новостей.
По мнению актера, не поддержавшие спецоперацию артисты не заслуживают второго шанса. Депутат напомнил, что эти звезды получали рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки.
Напомним, шоу не поддержавшего спецоперацию Урганта перестало выходить на Первом канале в конце февраля. Однако недавно ведущего показали в документальном фильме о режиссере Андрее Кончаловском.