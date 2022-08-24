Bloomberg: США включили в новый пакет военной помощи для Украины зенитные комплексы NASAMS

Новый пакет военной помощи Украине, о предоставлении которого сегодня заявили в Белом доме, включает в себя шесть зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Также, по данным издания, украинской армии передадут 245 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, 65 тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров, а также средства борьбы с беспилотниками, ракетные системы лазерного наведения и другое оборудование.
В то же время об очередных поставках на Украину заявили в Британии. Премьер-министр Борис Джонсон рассказал о передаче ВСУ 850 миниатюрных беспилотников-разведчиков, а также различных боеприпасов.