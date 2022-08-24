Аналитик Николай Костикин: вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высокая

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин считает опасными приметами текущего обострения отношений между Западом и РФ участившиеся разговоры о возможности применения ядерного оружия. По его словам, делаются подобные заявления с целью снижения порога опасности ядерного конфликта и, по сути, приближают его.
Глава МИД Британии и кандидат в премьер-министры Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие.
«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Великобритании.
По словам эксперта, в этом заявлении нет ничего, что могло бы насторожить общественность. Но важно понимать, для чего она делает эти заявления.
«Разговоры политиков в данном случае не более чем разговоры. Другой момент, зачем и какое оружие они будут применять? Вот здесь очень опасно», — заявил Николай Костикин в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».
В то же время опасность подобных заявлений высокопоставленных государственных деятелей обусловлена тем, что озвучиваются они для того, чтобы воздействовать на людей с целью снижения у них порога страха перед ядерной войной.
«Вообще, вся система ядерного взрыва, она психологическая, это нужно понимать. Сейчас идет пересмотр основного понятия ядерной войны», — пояснил Николай Костикин.
В этом же ключе, по словам эксперта, следует воспринимать информацию, что у США якобы долгий механизм принятия решений по применению ядерного оружия, и это будто бы делает США уязвимыми перед внешней угрозой.
В то же время игра вокруг ядерного оружия чревата для жителей планеты большими проблемами, считает эксперт. По его словам, любые операции с оружием массового поражения (ОМП) не застрахованы от несчастных случаев, а учитывая мощь современного ОМП, любой сбой в обращении с ним может привести к глобальной катастрофе. Так что, по мнению Николая Костикина, подобные заявления политиков только повышают вероятность ядерного конфликта.