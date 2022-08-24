Аналитик Николай Костикин: вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высокая

В то же время игра вокруг ядерного оружия чревата для жителей планеты большими проблемами, считает эксперт. По его словам, любые операции с оружием массового поражения (ОМП) не застрахованы от несчастных случаев, а учитывая мощь современного ОМП, любой сбой в обращении с ним может привести к глобальной катастрофе. Так что, по мнению Николая Костикина, подобные заявления политиков только повышают вероятность ядерного конфликта.