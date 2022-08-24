В Башкирии мужчина зарезал сыновей-инвалидов и жену из-за звонка в полицию

В порыве гнева злоумышленник набросился на братьев и зарезал их ножом. Та же участь ждала 64-летнюю супругу нападавшего, которая прибежала на крики. Близнецы скончались на месте. Их мать доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ее жизнь.