В Башкирии мужчина зарезал сыновей-инвалидов и жену из-за звонка в полицию

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Башкирии, который подозревается в убийстве домочадцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по республике.
По информации ведомства, мужчина поссорился с двумя взрослыми сыновьями-инвалидами, когда те не дали ему опохмелиться. В еще большую ярость фигуранта привел их звонок в полицию с просьбой «забрать пьяного дебошира».
В порыве гнева злоумышленник набросился на братьев и зарезал их ножом. Та же участь ждала 64-летнюю супругу нападавшего, которая прибежала на крики. Близнецы скончались на месте. Их мать доставили в больницу, однако медики не смогли спасти ее жизнь.
Преступника задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.