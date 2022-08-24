Gamescom открыл свои двери для любителей видеоигр

В Кельне стартовала ежегодная крупнейшая выставка видеоигр Gamescom. Во время открытия разработчики презентовали поклонникам самые долгожданные новинки игровой индустрии.
«Мы только что играли вместе с друзьями, и это было действительно очень здорово. Было весело, и мы хотели бы попробовать еще несколько игр. Но мы только что приехали, поэтому я уверен, что мы еще найдем здесь что-то уникальное», — поделился эмоциями посетитель конференции Лиам.
На выставке представят долгожданные новинки игровой индустрии.
«Я думаю, что лучшим, во что я уже успел сыграть здесь, была «One Piece: Odyssey». Она действительно хороша, я был в восторге! Для меня лучшее событие здесь — это просто знакомство с новыми людьми с такими же интересами, как у меня. Заводить новых друзей — для меня это самое лучшее», — отметил геймер Николос.
Выставка видеоигр продлится до 28 августа. Гостей ждет живой концерт по одной из игр, соревнование косплееров и выступления приглашенных участников.