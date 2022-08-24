Конфузное рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в курьезную ситуацию во время визита в Киев. Видео с мероприятия появилось в Сети.
На кадрах президент Украины Владимир Зеленский встречает британского политика. В Сети заметили, что Джонсон сделал странное движение перед рукопожатием с Зеленским. Некоторые пользователи предположили, что премьер Британии почесал мягкое место, когда выходил из машины.
Пользователи считают рукопожатие политиков символичным. По их мнению, движение Джонсона демонстрирует отношение Запада к Зеленскому.
Стоит отметить, что Борис Джонсон прибыл в Киев в День независимости Украины. Во время визита он анонсировал новый пакет помощи в размере 54 миллиона фунтов.