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Конфузное рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео

Политика
Конфузное рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в курьезную ситуацию во время визита в Киев. Видео с мероприятия появилось в Сети.

На кадрах президент Украины Владимир Зеленский встречает британского политика. В Сети заметили, что Джонсон сделал странное движение перед рукопожатием с Зеленским. Некоторые пользователи предположили, что премьер Британии почесал мягкое место, когда выходил из машины.

Пользователи считают рукопожатие политиков символичным. По их мнению, движение Джонсона демонстрирует отношение Запада к Зеленскому.

Стоит отметить, что Борис Джонсон прибыл в Киев в День независимости Украины. Во время визита он анонсировал новый пакет помощи в размере 54 миллиона фунтов.

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