Аналитики рассказали, как ОПЕК планирует регулировать нефтяной рынок

Падение стоимости нефти сменилось ее ростом. Позитивная динамика сохраняется за счет готовности ОПЕК в любой момент сократить добычу нефти. Чем обусловлена политика организации, и как это отразится на нефтяном рынке, рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».
Ради стабильности на рынке
Рост цен на нефть продолжается, торги проходят на отметке 101,50 доллара за баррель. На котировках черного золота положительно отразилось намерение ОПЕК в любой момент сократить добычу нефти.
«Связано это с некоторыми проблемами рынка — низкой ликвидностью и достаточно серьезной волатильностью. Также это реакция на возможное возобновление ядерной сделки Ирана. Тегеран может добавить на рынок порядка одного миллиона баррелей. ОПЕК готовы это учесть и компенсировать», — отметили экономисты.
Также нефть поддержали данные по запасам от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти за прошедшую неделю снизились на 5,6 миллиона баррелей. При этом проблемой для нефти стал уровень потребления в Китае и риск рецессии мировой экономики.
«На фоне аномальной засухи в провинции Сычуань остановлен ряд промышленных принятий, что снизило потребление нефти. Риск рецессии экономики США и мировой экономики на фоне рекордно высокой инфляции, высоких ставок ЦБ может в ближайшее время также снизить спрос на нефть. Однако ОПЕК готов реагировать, чтобы сохранить стабильность на рынке», — добавили аналитики.
Поддержка налогового периода
Российская валюта торгуется в районе отметки 60 рублей за доллар. Рубль получает поддержку от идущего налогового периода. Экспортеры конвертируют валютную выручку для уплаты налогов.
«Пик налоговых выплат выпадает на завтра, поэтому можно ожидать даже некоторые попытки укрепления рубля, учитывая, что цены на нефть и газ растут. К тому же объемы экспорта значительно превышают объемы импорта, что и поддерживает рубль», — отметили аналитики.
Участники рынка ожидают, что с сентября Министерство финансов РФ начнет тестовые покупки в рамках новых параметров бюджетного правила. По предварительным данным, они будут предполагать покупку валюты только дружественных нерезидентов — китайский юань, турецкая лира, индийская рупия.
«Минфину необходимо несколько скорректировать курс рубля, чтобы увеличить наполняемость бюджета от нефтегазовых доходов», — объяснили эксперты.
Также на фоне достаточно крепкого рубля участники рынка утверждают, что Банк России до конца года может снизить процентную ставку с текущих восьми до семи процентов. Но пока российская валюта остается в рамках диапазона от 55 до 65 рублей за доллар.
Ранее аналитики издания «Экономика сегодня» рассказали о механизмах ценообразования и сопутствующих процессах. Формирование цены на «черное золото» зависит от многих факторов и влияет на глобальную экономику, что приобретает особую важность в период турбулентности.