Житель Татарстана закопал в канаве застреленного во время застолья племянника

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Альметьевского района. Он подозревается в расправе над 42-летним племянником, сообщило ведомство.
По версии правоохранителей, мужчины коротали время за распитием спиртного. Между родственниками произошла ссора. Фигурант вытащил из тайника ружье и застрелил племянника. Мужчина погиб на месте.
Злоумышленник оттащил труп в канаву возле дома, закопал его и вернулся к столу. В ходе дальнейших расспросов от родственников злоумышленник признался, что убил потерпевшего. Он показал место, где закопан труп.