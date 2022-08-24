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Житель Татарстана закопал в канаве застреленного во время застолья племянника

Происшествия
Житель Татарстана закопал в канаве застреленного во время застолья племянника

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Альметьевского района. Он подозревается в расправе над 42-летним племянником, сообщило ведомство.

По версии правоохранителей, мужчины коротали время за распитием спиртного. Между родственниками произошла ссора. Фигурант вытащил из тайника ружье и застрелил племянника. Мужчина погиб на месте.

Злоумышленник оттащил труп в канаву возле дома, закопал его и вернулся к столу. В ходе дальнейших расспросов от родственников злоумышленник признался, что убил потерпевшего. Он показал место, где закопан труп.

убийство спиртное ружье
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