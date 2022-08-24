Супермаркеты Британии решили не указывать срок годности на молоке, йогуртах и овощах

Крупные торговые сети Великобритании стирают с некоторых продуктов маркировку со сроком годности с целью сокращения отходов.
Компании Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco и Marks & Spencer объявили, что будут полностью или частично убирать надписи с датами «годен до» и «употребить до» с некоторых товаров. В список таких продуктов вошли молоко, йогурты, овощи и фрукты.
Фирма Morrisons, которая запустила этот тренд и удалила маркировку с 90% упаковок молока, рекомендовала британцам использовать «нюхательный тест».