Супермаркеты Британии решили не указывать срок годности на молоке, йогуртах и овощах

Компании Asda, Co-Op, Morrisons, Waitrose, Tesco и Marks & Spencer объявили, что будут полностью или частично убирать надписи с датами «годен до» и «употребить до» с некоторых товаров. В список таких продуктов вошли молоко, йогурты, овощи и фрукты.