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Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

Политика
Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «празднование» Дня независимости Украины. Об этом она написала в Telegram-канале.

Как отметила дипломат, апогеем «Хэллоуина» стало обещание украинского президента Владимира Зеленского не прекращать боевые действия.

«Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета. Вместо праздничного салюта — обстрел крупнейшей атомной станции Европы. Вместо конфетти — противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка», — подчеркнула Захарова.

На Украине продолжается специальная операция, о начале которой было объявлено 24 февраля. Цель — защита населения республик Донбасса путем демилитаризации и денацификации соседней страны.

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