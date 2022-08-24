Захарова назвала Зеленского могильщиком украинского суверенитета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «празднование» Дня независимости Украины. Об этом она написала в Telegram-канале.
Как отметила дипломат, апогеем «Хэллоуина» стало обещание украинского президента Владимира Зеленского не прекращать боевые действия.
«Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета. Вместо праздничного салюта — обстрел крупнейшей атомной станции Европы. Вместо конфетти — противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка», — подчеркнула Захарова.
На Украине продолжается специальная операция, о начале которой было объявлено 24 февраля. Цель — защита населения республик Донбасса путем демилитаризации и денацификации соседней страны.