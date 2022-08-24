Минстрой хочет ввести десятикратную наценку за потребленный газ в случае махинаций

Представители Минстроя России предложили ввести штрафные санкции для жителей страны, которые срывают пломбы на газовых счетчиках в городских домах, сообщает «Парламентская газета».
Нововведения могут вступить в силу уже в 2023 году. По аналитиков, их главной особенностью станет схема расчета с клиентом, нарушившим сохранность прибора. В таком случае потребитель получит счет с десятикратно увеличенным тарифом. Человека также обяжут оплатить услугу с момента повреждения.
Специалисты напомнили, что новые правила в первую очередь коснутся тех, кто самовольно врезается в газопроводы. Виновника заставят платить за круглосуточное пользование газом. Однако россиянин может сократить сумму взыскания, если сообщит о нарушении целостности счетчика самостоятельно.