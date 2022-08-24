Депутат Валуев предложил новый подход к подсчету бездомных собак в российских регионах

Госдума обсудит проект постановления о порядке предотвращения нападения бродячих животных на людей. Подробности узнали СМИ.
Соответствующий порядок действий в следующем году должен появиться в каждом регионе РФ. За основу будут взяты указания правительства. Однако пока в документе нет четких требований к подсчету бездомных собак на улицах, отметил депутат Госдумы, член профильной рабочей группы Николай Валуев, пишет «Парламентская газета».
«Если за мониторинг возьмутся летом, регионы смогут доложить, что ситуация терпимая, хотя картина бедственная. Поэтому нужно четко прописать, что подсчеты нужно проводить именно зимой», — предложил депутат.
В Астрахани бродячие собаки напали на ребенка. Несмотря на то, что на него набросились сразу несколько животных, он смог отбиться. За последние несколько месяцев это не первый подобный случай нападения бродячих собак на астраханцев.