Задушившая младенца мать получила 15 лет колонии в Саратовской области

Суд вынес приговор жительнице Саратовской области, которая убила трехмесячного сына. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 15 лет колонии общего режима. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в городе Вольске. По информации ведомства, 21-летняя девушка проживала с новорожденным в квартире на улице Урицкого.
В сентябре 2021 года фигурантка ударила младенца по голове из-за плача. Однако ребенок не успокоился, из-за чего раздраженная мать принялась душить малыша. В результате тот скончался. Бабушка погибшего обратилась в правоохранительные органы.
Во Владивостоке решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении родителей, чей ребенок выпал из окна. Мальчик получил ушибы и был доставлен в больницу, передает Deita.