Кабмин направит на расселение из аварийного жилья в регионах 22,5 млрд рублей

Первыми средства из бюджета получат девять российских субъектов, которые полностью завершили расселение жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года, до 1 мая. В их число входят республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, а также Севастополь и Санкт-Петербург.