Кабмин направит на расселение из аварийного жилья в регионах 22,5 млрд рублей

Российское правительство начинает реализацию новой программы расселения аварийного жилья. На эти цели в 2022 году планируется выделить 22,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Первыми средства из бюджета получат девять российских субъектов, которые полностью завершили расселение жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года, до 1 мая. В их число входят республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, а также Севастополь и Санкт-Петербург.
«В стране продолжается расселение людей из аварийного жилья, президентом поставлена задача форсировать такую работу. Для этого правительство запускает новую программу, она ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года, и позволит нашим гражданам быстрее переехать в комфортное и безопасное жилье», — уточнил глава кабмина.
Дополнительная финансовая помощь позволит регионам обновить старый фонд площадью порядка 500 тысяч квадратных метров, отметил председатель правительства. Это улучшит качество жизни 26,5 тысячи человек, подчеркнул Мишустин.