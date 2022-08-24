Костенко хочет работать в создающемся футбольном клубе Тарасова

Супруга известного игрока Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко готова помогать своему мужу в создающемся футбольном клубе.
Известный в прошлом полузащитник объявил об открытии медиаклуба «Родина медиа». Костенко планирует возглавить клуб жен футболистов.
«Дима знает, насколько я женственная и нежная. Я воспитана в творчестве и искусстве. Думаю, я возглавлю клуб жен футболистов и расскажу им свои секретики!» — приводит слова супруги Тарасова «СтарХит».
Последним профессиональным футбольным клубом в карьере Тарасова был московский «Велес», который игрок покинул летом текущего года.
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