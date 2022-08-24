В России примут дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами

Борьбу с природными пожарами в Рязанской области и других регионах нашей страны обсудили на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил как можно быстрее ликвидировать все очаги огня и помочь пострадавшим гражданам.
По данным Рослесхоза, в России сегодня действуют 104 природных пожара в 18 регионах. Всего огнем охвачены более ста тысяч гектаров леса. По словам президента, общая площадь возгораний почти в три раза меньше, чем годом ранее. Однако, в регионах европейской части России из-за жаркой погоды и сильного ветра ситуация остается сложной.
«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, все-таки распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Поэтому прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное – для защиты людей, природы, животного мира», — сказал Владимир Путин.
Подробнее о ситуации в рязанской области рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Петр Малков.
«Основной действующий пожар в Рязанской области прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. <...> Cейчас всего на тушении пожара задействовано свыше 9,5 тысячи человек. Совершенно беспрецедентные силы собраны: МЧС, Рослесхоз, областные, муниципальные службы, другие регионы помогают. Основная часть группировки, которая сейчас задействована на тушении, сформирована при помощи Правительства Москвы», — доложил врио губернатора Рязанской области.
В совещании по вопросу о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов Российской Федерации принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в Рязанскую область было направлено 8700 человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов и 28 мощных бульдозеров.
«Сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожара. <...>Я считаю, что в течение суток-двух пожар должен быть локализован», — заявил глава столицы.
Владимир Путин поручил руководству регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль, а также подготовить предложения о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий лесных пожаров и оказания помощи пострадавшим гражданам.