В России примут дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами

По данным Рослесхоза, в России сегодня действуют 104 природных пожара в 18 регионах. Всего огнем охвачены более ста тысяч гектаров леса. По словам президента, общая площадь возгораний почти в три раза меньше, чем годом ранее. Однако, в регионах европейской части России из-за жаркой погоды и сильного ветра ситуация остается сложной.