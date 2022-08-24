Шипилин о предложении МИД Литвы спрашивать у туристов из России «чей Крым»: абсолютная чушь и детский сад

Антироссийские заявления представителей стран Прибалтики, которые «мяукают» с задворок Евросоюза, не приведут их государства ни к чему хорошему. Так политолог Павел Шипилин прокомментировал инициативу главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса спрашивать у россиян, «чей Крым», перед въездом в страну.
«Всем понятно, что это полная чушь и детский сад. Люди абсолютно не развиты и не опытны в области устройства государства. Приведет это все к тому, что Литва в какой-то момент просто исчезнет», — заявил спикер.
Собеседник ФАН уверен, что провокационное предложение литовского министра не ставит перед туристами из РФ сложную задачу. Связано это с тем, что россияне в большинстве своем не пойдут на поводу у литовских властей.
«Крым российский. Не только исторически, но и по международному праву. Лгать какому-то пограничнику, лишь бы попасть в Литву, мне кажется, никто не станет. Лично я вообще никогда не поеду туда. Но ситуации у людей бывают разные. Поэтому нашим людям предстоит делать сложный выбор между совестью и потребностью», — отметил политолог.
По его мнению, Литва пытается сделать так, чтобы россияне не приезжали ни в одну из прибалтийских стран. Он отметил, что такими темпами сам Вильнюс рискует остаться без населения.
«Я думаю, лет через десять оттуда уедет последний местный житель и выключит свет в аэропорту. Ландсбергису не мешало бы подучить для начала международное право. Посмотреть, что такое референдумы, к чему приводит неконституционная смена власти в любой стране. Но зато он проявляет солидарность с Западом. Если литовцам это нравится больше, чем развитие дружественных отношений с Россией — на здоровье, пусть так и будет», — заключил спикер.
Ранее эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что страны Прибалтики используют борьбу с памятниками советского прошлого как оружие против сегодняшней России.