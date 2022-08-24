NetEase: неутешительное для США пророчество Путина начало сбываться

Высказывание президента России Владимира Путина о внутренних проблемах США стало пророческим. Об этом написало издание NetEase.
Аналитики обратили внимание на недавнее высказывание российского лидера, который назвал США великой державой. Однако ошибки американских правящих элит дают о себе знать. Авторы материала отметили, что высказывание главы государства стало пророческим. Ситуация внутри Соединенных Штатов действительно обострилась. В качестве примера они привели рост инфляции, передает «ПолитРоссия».
«Пророчество Путина начало сбываться — у США появился более грозный враг, чем Россия и Китай», – сказано в материале.
Авторы уточнили, что речь идет о правящих американских элитах. При президентстве Джо Байдена наблюдается рост госдолга и инфляции, а также раскол страны. Такое развитие событий может обернуться для Вашингтона хаосом и анархией.