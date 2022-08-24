Охота на браконьеров: как Африка борется за сохранение фауны

Браконьерство — многовековая проблема Африканского континента. Еще в давние времена на материке находились охотники, которые убивали диких, а зачастую и редких животных совсем не ради выживания и пропитания.
Преступники преследовали лишь материальную выгоду. Шкуры и рога многих зверей представляют огромную ценность. Из одного можно сделать по-настоящему царское одеяние и презентовать вождю, другое перемолоть в пыль и продать местным шаманам.
В определенный момент ситуация приблизилась к критической. Многие виды животных оказались на грани вымирания. Тогда Африка объявила войну незаконному истреблению фауны.
Подробнее о том, как Черный континент борется с браконьерством и какие современные средства он использует для этой цели — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.
Второсортная магия
Несмотря на то, что мир охватила цифровизация, а современные люди давно не верят в «чудеса», во многих странах мира до сих пор проживают адепты оккультизма, темной магии и прочих паранормальных практик. Многие из них фактически поддерживают «черные рынки» на плаву и регулярно приобретают части убитых животных для проведения различных ритуалов.
Например, пыль из рога носорога. По всему миру передаются сказания о ее волшебных свойствах. По мнению «экспертов», из нее можно получить средство для лечения рака, лекарство для возвращения «мужской силы», мистические снадобья и ряд других препаратов сомнительной эффективности.
Истории о чудесных исцелениях подняли цену на рога, и теперь они стоят дороже, чем золото. За килограмм на черном рынке дают около 65 тысяч долларов США. В сумме с одного носорога можно заработать примерно миллион долларов.
Проблема заключается в том, что для безопасной добычи рога необходимо провести ряд достаточно сложных манипуляций. Зверя надо успокоить, взять несколько анализов, и только после этого начать спил.
Браконьеры предпочитают жестокий и более простой путь: перед добычей рога животное умерщвляют либо срезают его под корень, после чего жертва умирает от кровопотери.
Бизнес цвета слоновой кости
Наравне с носорогами угрозе подвержены и слоны. Добыча и продажа бивней запрещена на международном уровне с 1989 года. Не в последнюю очередь это связано с тем, что образование пронизано нервными окончаниями и его спил приносит животному сильную боль.
На рынке существует десяток искусственных аналогов слоновой кости на основе пластика. Однако «ценители» не готовы мириться с замещением и тратят огромные деньги для того, чтобы добыть натуральный продукт.
Особой популярностью бивни пользуются в Китае и ряде азиатских стран. Если браконьеры получают около 100 долларов за килограмм, то в той же КНР цена поднимается более чем в 10 раз.
Таиланд пошел еще дальше: во многих ресторанах подаются блюда из мяса слонов, в частности — из тканей половых органов. Едят их, кстати, сырыми. Такие на Пхукете традиции.
Борьба с браконьерами
Один из самых перспективных методов борьбы с нелегальной охотой предложили итальянские генетики. Ученые собрали более 4300 образцов, чтобы на основе их ДНК составить специальную базу.
Кроме того, исследователи проанализировали контакты арестованных преступников и изучили транспортные накладные. Проект позволил составить карту контрабандистских поставок.
Если бивень «засветится» — у правоохранительных органов получится отследить его путь и выяснить, где сейчас орудуют нелегальные охотники. Более того, благодаря инновационной тактике силовики смогут выйти не на мелких одиночек, решивших заработать легкие деньги.
Речь идет о крупных преступных синдикатах, сеть которых охватывает весь мир. За последние 100 лет от 5 миллионов слонов осталось около 415 тысяч особей. Вероятно, в сотрудничестве с учеными зоозащитникам и стражам порядка их популяцию удастся восстановить.
Также в заповедниках массово появляются нейрокамеры для наблюдения. Интерфейс на основе ИИ выявляет «прямоходящих» нарушителей и моментально передает охране данные о проникновении.
Во многих странах Африки браконьерство является одним из самых серьезных преступлений. Например, в ЮАР за незаконную охоту можно отправиться в тюрьму на 40–50 лет.
Природа наносит ответный удар
Незаконная активность браконьеров привела к тому, что с каждым годом в мире рождается все больше слонов, лишенных бивней. Фактически охотники ускорили эволюцию животных.
Ученые выяснили, что отсутствие роговых образований напрямую связано с массовым истреблениям слонов в Мозамбике. В 1977 году в стране началась война, и обладание слоновьей костью — напоминаем, крайне дорогим ресурсом — сильно влияло на ход конфликта.
Обе стороны хотели заработать деньги для покупки оружия и боеприпасов, что привело к истреблению 90% популяции вида. Звери без бивней же не вызывали у людей никакого интереса и, как следствие, спокойно жили и размножались.
Кроме того, слон сам по себе является достаточно крупным и сильным животным. Не одна сотня браконьеров поплатилась жизнью за жажду наживы. В октябре прошлого года егеря нашли в парке Крюгер (ЮАР) искалеченный труп человека.
Следствие показало, что его убил слон, а подельники просто бросили незадачливого «охотника». Впрочем, в кармане браконьера охранники заповедника обнаружили мобильный телефон, который помог полиции найти ретировавшихся преступников.
Шансы есть
Несмотря на то, что популяция многих видов остается на критической отметке, ситуацию еще можно исправить. Например, ученым удалось сохранить сперматозоиды белого носорога. Последний самец вида умер в 2018 году.
В живых осталось две самки, на основе ДНК которых исследователи разрабатывают искусственные яйцеклетки. Если у них получится создать эмбрион, в обозримом будущем популяция будет спасена.
Кроме того, в местах естественного пребывания животных действуют многочисленные патрули и охранные предприятия. Грамотные решения людей смогут защитить местную фауну от вымирания.
Все безвозвратно исчезнувшие виды должны служить человечеству напоминанием: природа нуждается в защите, а истреблению нет никакого оправдания.