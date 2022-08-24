Охота на браконьеров: как Африка борется за сохранение фауны

Несмотря на то, что мир охватила цифровизация, а современные люди давно не верят в «чудеса», во многих странах мира до сих пор проживают адепты оккультизма, темной магии и прочих паранормальных практик. Многие из них фактически поддерживают «черные рынки» на плаву и регулярно приобретают части убитых животных для проведения различных ритуалов.