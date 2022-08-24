Детей Ганы обучают искусству на старом кладбище самолетов

Необычное арт-пространство создали энтузиасты из Ганы на свалке авиатехники в деревне Дженна. Местную молодежь будут обучать изобразительному искусству, информатике и инженерии.
Возможно, совсем скоро мир услышит новые имена деятелей науки и искусства из Ганы, ведь эта западноафриканская страна создает для своего подрастающего поколения все необходимые условия. Энтузиасты перепрофилировали кладбище самолетов под современный образовательный центр. Классы для детворы обустроили в салонах списанных самолетов.
«Мы начали с того, что убрали сиденья из самолетов. Это дало возможность обустроить пространство салона по-другому. Мы экспериментируем тут с классами, даем детям уроки, учим их управлять дронами, рисованию и многому другому», — рассказал художественный руководитель Селорм Кудзи.
Так, на месте старого аэродрома возник Центр современного искусства Саванны, где школьников будут знакомить с новейшими технологиями проектирования самолетов, обучать их информатике, основам инженерии и изобразительному искусству.
«Это уникальное арт-пространство для современных художников, для проведения выставок, а также для исследований и проживания. Центр имеет две смежные станции, одна из них в самолете: здесь обустроен комплекс студий. Другая станция — старый бункер, в котором располагался музей науки и культуры», — пояснил Селорм Кудзи.
По мнению руководителя центра, у местной молодежи появился большой интерес к науке и искусству. Дети с радостью посещают занятия и с головой погружаются в новые знания.