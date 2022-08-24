Детей Ганы обучают искусству на старом кладбище самолетов

Возможно, совсем скоро мир услышит новые имена деятелей науки и искусства из Ганы, ведь эта западноафриканская страна создает для своего подрастающего поколения все необходимые условия. Энтузиасты перепрофилировали кладбище самолетов под современный образовательный центр. Классы для детворы обустроили в салонах списанных самолетов.